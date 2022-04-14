Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken 1 kişi de darp edildi.

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  • 14.04.2022 19:16
  • Güncelleme: 15.04.2022 06:27
Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken 1 kişi de darp edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde iddiaya göre iki grup arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada R.B. ve M.Ö. bıçakla yaralanırken Y.T. de darp edildi. İhbarın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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