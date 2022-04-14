Makedonya'da Gençlik Kampına katılacak olan NEVÜ öğrencileri rektör Aktekin'i ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Erasmus+ Gençlik Projesi 'Hobby to Business' Makedonya'ya gidecek olan NEVÜ'lü öğrencileri makamında kabul etti.

PAYLAŞ
  • 14.04.2022 17:50
  • Güncelleme: 14.04.2022 17:50
Makedonya'da Gençlik Kampına katılacak olan NEVÜ öğrencileri rektör Aktekin'i ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Erasmus+ Gençlik Projesi ’Hobby to Business’ Makedonya’ya gidecek olan NEVÜ’lü öğrencileri makamında kabul etti.

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İngilizce Öğretmeni ve Erasmus+ Gençlik Projesi Koordinatörü Fitnat Tavacı Erasmus+ Gençlik Projesi ’Hobby to Business’ projesi ile ilgili Makedonya’da gençlik kampına katılacak olan NEVÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri Tolga Eser, Leyla Şen, Dilara Temir, Güle Yücel, Aladdin Eskisarılı ve Harun Özden ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Kapadokya Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Fitnat Tavacı, dernek bünyesinde kabul gören proje ile Avusturya, Arnavutluk, Romanya, Makedonya ve Türkiye’den gençlerin katılımlarıyla 24 Mayıs - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında Makendoya’nın Ohrid şehrinde düzenlenecek olan ’İstihdam ve Girişimcilik’ konulu gençlik kampı hakkında Rektör Aktekin’e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen Fitnat Tavacı ve öğrencilere teşekkür eden Rektör Aktekin, üniversitede eğitim gören öğrencilerin kabul edilen projede yer almalarının ayrıca gurur verici olduğunu söyledi. Yurt dışı eğitim tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak uluslararası ilişkilerin hem bireysel hem de mesleki anlamda son derece öğretici olduğuna da değinen Rektör Aktekin, proje dolayısıyla Makedonya’da gençlik kampına katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Avukat Çıtak: 'Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor'

Avukat Çıtak: “Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor”

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

Yerel radyolardan tarihi hamle

Yerel radyolardan tarihi hamle

DAHA FAZLA
Motosiklet denetimleri devam ediyor

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda