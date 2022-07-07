Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

PAYLAŞ
  • 07.07.2022 15:33
  • Güncelleme: 07.07.2022 18:07
Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca bayram öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sikorsky s-70 tipi helikopter ile Talas İl Jandarma Komutanlığı’ndan havalanarak, Kayseri-Sivas-Bünyan yolu, Kayseri-Sarıoğlan yolu, Kayseri-Akkışla yolu, Pınarbaşı-Şarkışla yolu ve Kayseri-Malatya yolunda trafik denetimi yaptı.

Jandarma trafik timlerince yapılan helikopterle trafik denetiminde, Kurban Bayramı trafik tedbirleri konulu talimat gereğince, karayolunda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde uygunsuz duraklama, park etmek, motorlu bisiklet, motosikletlerde kask takmadan kullanmak gibi ihlallerin önüne geçildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ın Kurban Pazarı'na tam not

Talas'ın Kurban Pazarı'na tam not

Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi

Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi

Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Sağlık Bakanı Koca’ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Soğanlı’da balon turizmi yeniden başladı

Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

3
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

6
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKP'li Emine Timuçin, 'Kayseri, Cumhur İttifakından memnun'

AKP’li Emine Timuçin, “Kayseri, Cumhur İttifakından memnun”

Özhaseki, 'Mustafa Ceceli Kabe'den beni aradı, herkesin Erdoğan'a dua ettiğini söyledi'

Özhaseki, ‘Mustafa Ceceli Kabe’den beni aradı, herkesin Erdoğan’a dua ettiğini söyledi’

DAHA FAZLA
Avukat Servet Bakırtaş için Kayseri'de yürüyüş yapıldı

Avukat Servet Bakırtaş için Kayseri’de yürüyüş yapıldı

Hekimler Birliği Kayseri İl Başkanı Yahya Güngör: 'Bizi koruyamadınız'

Hekimler Birliği Kayseri İl Başkanı Yahya Güngör: “Bizi koruyamadınız”

Bıçakçılarda çarklar hızlandı

Bıçakçılarda çarklar hızlandı

Öldürülen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı

Öldürülen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı

ERÜ'de '15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş' Konulu Konferans

ERÜ'de '15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş' Konulu Konferans