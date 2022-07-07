Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin arkeologlar tarafından kurtarıldı

Yozgat'ta ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin 3 arkeolog arkadaş tarafından kurtarıldı.

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  • 07.07.2022 14:51
  • Güncelleme: 07.07.2022 14:51
Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin arkeologlar tarafından kurtarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin 3 arkeolog arkadaş tarafından kurtarıldı.

Sorgun ilçesinde Kazı bölgesine giden arkeologlar Halim Özatay, Serkan Akdemir ve Yunus Ekim, bir enerji hattı üzerinde kızıl şahinin çırpındığını gördü. Şahinin, ayağına dolanan ip nedeniyle sıkışıp kaldığını gören ekipler, bulundukları bölgede telefon şebeke bağlantısı olmadığı için durumu yetkililere bildiremediler. Bunun üzerine kendi imkanlarıyla kızıl şahini mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalışan 3 arkadaş, uzun uğraşlar sonucu kızıl şahinin ayağına dolaşan ipi bıçak yardımıyla keserek çıkardı. Kızıl şahin bir süre sonra özgürlüğe kanat çırparken 3 arkeolog arkadaşın sevinçleri de kameralara yansıdı.

İHA

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