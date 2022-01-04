Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş gezen yasaklı 2 köpek, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 04.01.2022 14:51
  • Güncelleme: 04.01.2022 15:28
Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde başıboş gezen yasaklı 2 köpek, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yasaklı ırk tabir edilen başıboş köpek gören vatandaşlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, başıboş şekilde gezen sahipsiz 2 köpeği yakaladı.

Köpekler, Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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