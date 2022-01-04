Spor A.Ş'nin minik kayakçılarından önemli dereceler

Kayseri Alp Disiplini Büyük Slalom İl Birinciliği, 3 Ocak 2022 tarihinde Erciye Kayak merkezi Hacılar Kapı'da yapıldı. Yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı.

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  • 04.01.2022 14:51
  • Güncelleme: 04.01.2022 14:51
Spor A.Ş'nin minik kayakçılarından önemli dereceler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Alp Disiplini Büyük Slalom İl Birinciliği, 3 Ocak 2022 tarihinde Erciye Kayak merkezi Hacılar Kapı’da yapıldı. Yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı.

Kayseri AlpDisiplini BüyükSlalom yarışmalarında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılar ile dikkat çekti. Yarışmalarda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nden U12 Kızlarda Merve Seçilir ikinci, Berru Gürses üçüncü oldu. U12 Erkeklerde ise Kerem Saydam birinci sırayı oldu. Yine U12 kategorisinde yarışan Ayşe Ceylin Kaplanoğlu, Hazel Neva Özdemir, Melih Duran Düşgün ve Umut Kılınç eleme yarışmalarına girme hakkı elde ettiler.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederek başarılarının devamını diledi” açıklaması yapıldı.

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İHA

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