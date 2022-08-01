Kayseri'de ata yadigarı gacerin hasadı başladı

Patenti Kayseri'nin Develi ilçesine ait olan gacerin hasadı başladı.

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  • 01.08.2022 09:07
  • Güncelleme: 01.08.2022 09:39
Kayseri'de ata yadigarı gacerin hasadı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Patenti Kayseri’nin Develi ilçesine ait olan gacerin hasadı başladı.

Cumhurbaşkanlığı tohum gen bankasına kaydı yapılan, bu sene de Develi Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından yapılan başvuru sonrasında “Develi Gaceri” olarak tescillenen gacerin, ilçedeki hasadı başladı. Gacer ekimi yapan Epçe Mahallesi sakinlerinden Doğan Özdemir, bu sene 250 dekarlık alana gacer ektiğini belirterek, “Gacerin daha çok yaygınlaşması ve üretiminin kolaylaşması için gacerin patentini alan Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a şükranlarımı sunuyorum. Üretimimizin seri hale gelmesi için eleme makinesi alarak bizleri sevindiren Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç’a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız çalışmaların örneklik teşkil etmesini temenni ederek diğer çiftçi kardeşlerimizin de gacer ekip yaygınlaşmasıyla gacer üretimi ile ilgili alt yapı sorunlarını çözüp ülkemizde önemli bir değer haline getiririz” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Ekmek, çorba, börek, pilav, dolma, yaprak dolması gibi her türlü yemek yapılabilen gacer, glüten oranının düşük olması sebebiyle çağımızın en büyük problemi olan obeziteyle savaşta özellikle tercih edilmesi gerekmektedir. Gacerin ilçemizde daha çok yaygınlaşması için diğer çiftçilerimize de gacer ekmelerini tavsiye ediyor; gacer sevdalısı Doğan Ağabeyimize hasadının bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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