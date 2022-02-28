Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması

Kayseri'de organik ürünler satan bir manav, 'askıda meyve sebze' uygulaması başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda maddelerine erişimine kolaylık sağlamaya çalışıyor. Manav işletmecisi Mustafa Benli, uygulamayı bu yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle erken başlattıklarını belirterek müşterileri bağışta bulunmaya davet etti. Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde hizmet veren manavın işletmecisi Mustafa Benli, her Ramazan ayında yaptıkları 'askıda meyve sebze' uygulamasını bu yıl ülkedeki ekonomik zorluklar nedeniyle erken başlattıklarını duyurdu. 200'den fazla aileye destek olduklarını dile getiren Benli, müşterilerin ödeme sırasında uygulamaya destek verebileceklerini belirtti. Benli, uygulama hakkında, 'Askıda meyve sebze uygulaması yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız, her Ramazan döneminde yaptığımız bir uygulamadır. Müşterilerimiz uygulamaya oldukça fazla ilgi gösteriyor' diye bilgi verdi. Müşterilerin nasıl bağışta bulunabileceğini anlatan Benli, 'Müşteriler uygulamaya kasada alışveriş sonrası diledikleri tutarı bağışlayarak, yahut havale/EFT yoluyla, veya ürün teslimatında fazla tutar ödeyerek katkıda bulunabiliyorlar. Biz de bu gelirleri bir havuzda topluyoruz. Sonrasında müşterilerimizin yönlendirdiği veya bizim bulmuş olduğumuz gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor' diye konuştu. 'RAMAZAN'DA İLGİNİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ' Bağışların nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaştığını da anlatan Benli, 'Teslimatı kendimiz gerçekleştirmiyoruz. İhtiyaç sahibi aileler işyerimize gelerek bizim belirlediğimiz tutarlarda alışverişlerini yaparak evlerine gidiyorlar' diye konuştu. Benli, askıda meyve sebze uygulamasının daha fazla ilgi göreceğini umduklarını ifade edip, 'Şu an 200'den fazla aileye ulaştık. Önümüzdeki Ramazan ayında askıda meyve sebze uygulamamızın daha da artacağını düşünüyoruz. Tüm Kayseri halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz' dedi

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  • 28.02.2022 16:22
  • Güncelleme: 28.02.2022 16:22
Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması

 Kayseri'de organik ürünler satan bir manav, 'askıda meyve sebze' uygulaması başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda maddelerine erişimine kolaylık sağlamaya çalışıyor. Manav işletmecisi Mustafa Benli, uygulamayı bu yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle erken başlattıklarını belirterek müşterileri bağışta bulunmaya davet etti.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde hizmet veren manavın işletmecisi Mustafa Benli, her Ramazan ayında yaptıkları 'askıda meyve sebze' uygulamasını bu yıl ülkedeki ekonomik zorluklar nedeniyle erken başlattıklarını duyurdu. 200'den fazla aileye destek olduklarını dile getiren Benli, müşterilerin ödeme sırasında uygulamaya destek verebileceklerini belirtti.

Benli, uygulama hakkında, "Askıda meyve sebze uygulaması yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız, her Ramazan döneminde yaptığımız bir uygulamadır. Müşterilerimiz uygulamaya oldukça fazla ilgi gösteriyor" diye bilgi verdi.

Müşterilerin nasıl bağışta bulunabileceğini anlatan Benli, "Müşteriler uygulamaya kasada alışveriş sonrası diledikleri tutarı bağışlayarak, yahut havale/EFT yoluyla, veya ürün teslimatında fazla tutar ödeyerek katkıda bulunabiliyorlar. Biz de bu gelirleri bir havuzda topluyoruz. Sonrasında müşterilerimizin yönlendirdiği veya bizim bulmuş olduğumuz gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor" diye konuştu. 

"RAMAZAN'DA İLGİNİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bağışların nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaştığını da anlatan Benli, "Teslimatı kendimiz gerçekleştirmiyoruz. İhtiyaç sahibi aileler işyerimize gelerek bizim belirlediğimiz tutarlarda alışverişlerini yaparak evlerine gidiyorlar" diye konuştu.

Benli, askıda meyve sebze uygulamasının daha fazla ilgi göreceğini umduklarını ifade edip, "Şu an 200'den fazla aileye ulaştık. Önümüzdeki Ramazan ayında askıda meyve sebze uygulamamızın daha da artacağını düşünüyoruz. Tüm Kayseri halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" ded

1ha

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