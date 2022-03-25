Kayseri'de Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına 'Temel İlkyardım Eğitimi'

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimleri kapsamında, Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından koordine edilen eğitimde, temel ilkyardım eğitmenleri tarafından temel yaşam desteği, tam tıkanmalarda (Solunumun tamamen durması-Heimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanamalar, kalp krizi, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi ilkyardım konuları katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.

16 saat süren eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara, 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.