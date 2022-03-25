Erciyes'in dört kapısında, 'dört dörtlük etkinlikler'

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 'Kar Voleybolu Avrupa Kupası' başta olmak üzere dört önemli etkinlik aynı anda gerçekleştirildi.

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  • 25.03.2022 09:59
  • Güncelleme: 25.03.2022 10:28
Erciyes'in dört kapısında, 'dört dörtlük etkinlikler'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, “Kar Voleybolu Avrupa Kupası” başta olmak üzere dört önemli etkinlik aynı anda gerçekleştirildi.

Dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleri ile global bir marka haline gelen Erciyes, geçtiğimiz hafta sonu her kapısında ayrı bir organizasyona aynı anda ev sahipliği yaptı. Dört farklı giriş noktası bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nin Tekir Kapı bölgesinde Kar Voleybolu Avrupa Kupası düzenlenirken, Develi Kapı bölgesinde Avusturya-Türkiye Kış Turizm Zirvesi, Hisarcık Kapı bölgesinde Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası ve Hacılar Kapı bölgesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlaması gibi 4 ayrı faaliyet aynı günlerde başarıyla gerçekleşti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes’te bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Karşılaşmalar 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde oynandı. Fransa, İsviçre, Hollanda gibi 9 ülkeden 18 takımın katıldığı uluslararası etkinlikte Türk Kadın Milli Takımı şampiyon olurken, Erkek Milli Takımı ise ikinciliği elde etti.

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Avusturya Ticaret Ofisi iş birliği ile düzenlenen Advantage Austrıa Kış Turizm Zirvesi ise Develi Kapı bölgesinde düzenlendi. Kayak sektörünün Avusturyalı dünyaca ünlü firmaları ve Türkiye’deki kayak merkezlerinin yöneticileri Erciyes’te buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından Erciyes’e gelen kayak merkezlerinin temsilcileri, Avusturyalı tedarikçi firmalar bire bir görüşmeler sağladı. Zirvede iklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi, kış ve dağ turizm altyapısı, Türkiye’deki turizm altyapı projeleri için finansman desteği gibi konular gerçekleşen paneller ile istişare edildi. Erciyes’te iki gün süren Kış Turizm Zirvesi misafirler arasında yapılan snowboard ve kayak yarışları ile tamamlandı.

Aynı gün Erciyes’in Hisarcık Kapı Bölgesi’nde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıllık geleneğe sahip ata sporu olan kızak yarışları yapıldı. Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası’nda 55 erkek ve 20 kadın sporcu mücadele etti. Hacılar Kapı Bölgesi’nde ise 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı, yapılan etkinliklerle idrak edildi.

Erciyes’in her kapısının ayrı bir kayak merkezi gibi farklı kesimlere hitap ederek farklı etkinliklere ev sahipliği yapabildiğini vurgulayan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’teki dört farklı giriş noktamızın her biri adeta müstakil bir kayak merkezi büyüklüğünde. Dolayısıyla donanımlı insan kaynağımız ve organizasyonel kapasitemiz ile dört kapıda aynı anda her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapabiliyoruz. Şimdiye kadar yüzlerce uluslararası ve milli organizasyona ev sahipliği yaptık ve bunların neticesinde Erciyes artık tüm dünyada duyulan bir marka haline geldi. Dağımız’a çok farklı ülkelerden kayağa gelen turist profilinden bu etkilerin neticelerini alıyoruz. Şehrimiz ve dağımızın global bir marka olmasında bu tarz faaliyetler çok etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

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