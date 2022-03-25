TOGG'un robotik beyni Sivas'ta

Türkiye'nin geniş çaplı robot yarışması öncesi yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un simülatörünü hazırlayan Salih Kükrek, bilişim teknolojileri alanında eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi.

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  • 25.03.2022 08:56
  • Güncelleme: 25.03.2022 08:56
TOGG'un robotik beyni Sivas'ta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin geniş çaplı robot yarışması öncesi yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un simülatörünü hazırlayan Salih Kükrek, bilişim teknolojileri alanında eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi.

Sivas Türkiye’nin en büyük robot yarışmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Sivas Robot Yarışmasına (Sİ-RO) şuana kadar 63 il kayıt yaptırdı. 24-27 Mayıs tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleştirilecek yarışma için 25 Mart tarihine kadar başvurular kabul edilecek. Yarışma; İHA, tematik robotlar, yapay zeka ve akıllı teknolojiler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sİ-RO hazırlıkları kapsamında Sivas’ta bilim ve teknoloji alanında eğitim veren öğretmenlere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un simülatörünü hazırlayan Salih Kükrek, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde, Sivas’ta bilişim teknolojileri alanında eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi. Kükrek, yapay zeka ve robotik yazılım konularında sunum yaptı.

Bilişim teknolojileri önemseniyor

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan bilişim teknolojileri alanındaki eğitim programlarına önem verdiklerini belirtip, “Çocuklarımızı günümüzün şartlarında geleceğe hazırlamak, gelecekte neler yapabileceğimizi onlara göstermek, aynı zamanda bunların eğitimini vermek için bu söyleşiyi organize etti. Bu yönde farklı çalışmalarımızda var. Bunlardan biriside Sivas robot yarışmasıdır. Bu anlamda gerek konferans, panel, söyleşi, alt yapısının hazırlanması, bunlara hazırlık aşamalarında bir takım toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılardan biride bugün Salih Kükrek hocanın katılımı ile gerçekleşti. Bizim için çok değerliydi çünkü, bilişim öğretmenlerimiz ve bu organizasyonun içerisindeki öğretmenlerimiz için en azından yapay zeka ve robotik kodlama anlamında da bilgilendirme ve farklılık oldu” dedi.

TOGG’un robotik beyni yapay zekayı anlattı

Salih Kükrek sunumunda robot teknolojilerinde yapay zekayı nasıl kullandıklarına değindiğini belirtip, “Sivas Valiliğinin misafiri olduk. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği robot yarışması var. Bu kapsamda teknoloji konularını konuştuk. Yapay zeka ve robotik konularını anlattık. Bu alanda da robot yarışmalarında temalar var. Biz robotik çalışmaları olan bir simülasyon firmasıyız. TOGG ve Aselsan gibi ülkemizin güzide kuruluşlarının test altyapılarını sağlıyoruz. Robotik çalışmalarımızın neler olduğunu, yapay zekayı nasıl kullandığımızı anlattık.” dedi.

TOGG’ya yakında isteyen binebilecek

Kükrek, TOGG’a yakında isteyen herkesin binebilmesini arzuladıklarını ifade edip, “TOGG Türkiye için çok önemli bir proje, milli, manevi bir proje. TOGG tanıtımdan önce bazı teknolojik alt yapılar hazırladı. Dört ana aşamasından biri akıllı yaşam dediğimiz kısım. Birisi hologram teknolojileri. Bir tanesi de güç elektriği. Dördüncü maddede modelleme ve simülasyon. Bir aracın site ait olabilmesi için yazılımından diğer tüm teknik aşamalarına kadar size ait olması lazım. Bu anlamda da TOGG tamamen yerli ve milli bir proje. Bu yapılan modellerin doğrulanması ve test edilmesi için bir simülasyona ihtiyaç vardı. Bizde bu kısımda rol aldık. Bugün TOGG son noktaya geldi. Yakında herkes binecek. Daha da önemlisi şimdi Gebze’de deney ortamı var. Kullanıcı deneyim laboratuvarı var. Orada bizim gelenler bizim simülatörümüzü kullanabiliyorlar” şeklinde konuştu.

İHA

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