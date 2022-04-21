Kayseri'de 773 yıllık medresede itikafa girdiler

Kayseri'de bir grup vatandaş, 773 yıllık medrese ramazanın son 10 gününde yapılan itikafa girdi.

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  • 21.04.2022 16:42
  • Güncelleme: 21.04.2022 18:43
Kayseri'de 773 yıllık medresede itikafa girdiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir grup vatandaş, 773 yıllık medrese ramazanın son 10 gününde yapılan itikafa girdi.

Ramazanın son 10 gününde Kadir Gecesi’ni aramak için yapılan itikaf ibadetine Kayserili vatandaşlarda ilgi gösterdi. Kent merkezinde bulunan 773 yıllık Hacı Kılıç Cami ve Medresesi’nde bugün itikafa giren vatandaşlar, geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor. İtikafa giren vatandaşlardan Ahmet Çimen, “Hepimiz Müslümanız. Peygamberimizin sünnetlerinden birisi olan itikafa, ramazanın son 10 gününde girdik. Daha önceki yıllarda da giriyorduk. Korona virüsten dolayı 2 yıl ara verdik. Allah’a şükürler olsun ki hastalık azaldı ve bitecek İnşallah. Şimdi tekrardan itikafa her yıl gireceğiz ve ömrümüz yettiğince devam edeceğiz. Peygamber efendimizin ‘Ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesini tekbirlerle arayın’ diye hadisi var. Bizde bu hadis üzerine son 10 günde itikafa girdik” ifadelerini kullandı.

İtikaf nasıl yapılır

İtikafa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur.

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İHA

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