BBP Hacılar ilçe teşkilatında bir istifa daha

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hacılar ilçe teşkilatında istifa yaşandı. Başkan vekili Mustafa Ok, görevden ayrıldı.

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  • 21.04.2022 16:18
  • Güncelleme: 21.04.2022 16:18
BBP Hacılar ilçe teşkilatında bir istifa daha

Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe teşkilatında bir istifa daha yaşandı İlçe Başkanı Musa Çevrim’in ardından ilçe başkan vekili Mustafa Ok, görevden ayrıldığını duyurdu. 

‘BBP HACILAR İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ’
BBP Hacılar İlçe Başkanlığı görevi yürüten Musa Çevrim’de sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün de başkan vekili Mustafa Ok, istifa ettiğini duyurdu. Ok, görevden ayrılışını şu sözlerle paylaştı: “Kamuoyuna saygıyla duyurulur bugün itibari ile Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkan vekilliğimden istifa etmiş bulunmaktayım. Sayın başkanım Musa Çevrim ile yürüdüğümüz yolda bize destek olan siz değerli dostlarımıza sonsuz teşekkürler. 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi adayı olarak girdiğimiz ve 3 yıldır Cenabı Allah’ın takdiri ve teşkilatlarımızın teveccühü ile çeşitli kademelerinde görev yaptığımız ve üstlendiğimiz her görevde hamdolsun teşkilatımız ile birlikte oturduğumuz makamın vebalini bilerek her türlü görevi hakkı ile yerine getirmeye çalıştık arınmadık incinmedik arınıp incitmedik yaptığımız her iş lütfumuz değil vazifemizdir hamdolsun hakkıyla yerine getirdik görev süremizin dolmuş olması ve iş yoğunluğum sebebi ile teşkilatımızdan müsaade alarak bugün istifamızı bildirdik Cenabı Allah kendi rızası için çalışan herkesin yolunu açık etsin saygılarımızla.”

1ha

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