Yabancı uyruklu kişi inşaatta asılı halde bulundu

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen J.G. (24) isimli kişi inşaatta asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde J.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

