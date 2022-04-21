Yabancı uyruklu kişi inşaatta asılı halde bulundu
Kayseri'de yabancı uyruklu J.G (24) isimli kişi inşaatta asılı halde bulundu.
- 21.04.2022 16:14
- Güncelleme: 21.04.2022 16:14
Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen J.G. (24) isimli kişi inşaatta asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde J.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
1ha
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