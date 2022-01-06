Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan çukura düşen şahıs kurtarıldı.

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  • 06.01.2022 22:57
  • Güncelleme: 07.01.2022 08:49
Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan çukura düşen şahıs kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre M.D., Gökkent ile Mimsin Mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurdan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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