Kapadokya'da otelde yangın paniği

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin turistik bölgesi olan bağlı Çavuşin köyünde bulunan 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise vidanjörlerle su taşıdı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle köye elektrik verilemezken, Avanos, Ürgüp ve Göreme itfaiyelerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.