Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, 'Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay vermesini kınıyoruz' açıklamasını yaptı.

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  • 06.01.2022 19:49
  • Güncelleme: 06.01.2022 19:49
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, “Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay vermesini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay vermesini kınıyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimleri, BM kararları dahil uluslararası hukuka aykırıdır. Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’ni fiziken imkansız kılmaya matuf söz konusu yeni gayri meşru faaliyetler, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine de ciddi şekilde zarar vermektedir” denildi.

Kurumsal Haber

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