Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu

Kayseri'de kooperatif mağduru olduğunu söyleyen üye ve ailelerinin düzenlediği basın açıklamasında konuşan Gökçe Uysal kentte şuanda 4 bin 500 kişinin mahkemede olduğunu, bin 500 kişinin ise mahkemeye başvurma aşamasında olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 13.02.2022 14:11
  • Güncelleme: 13.02.2022 14:43
Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kooperatif mağduru olduğunu söyleyen üye ve ailelerinin düzenlediği basın açıklamasında konuşan Gökçe Uysal; kentte şuanda 4 bin 500 kişinin mahkemede olduğunu, bin 500 kişinin ise mahkemeye başvurma aşamasında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasında mağdurlar adına açıklama yapan Gökçe Uysal; Kooperatif Yasası’nın değişmesi gerektiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uysal açıklamasında; "1163 sayılı Kooperatif Yasası’nın değişmesi gerekiyor. Yasa değişmezse; şuanda Kayseri’de 4 bin 500 kişi mahkemedeyiz, bin 500 kişi arkamızdan geliyor. Diğer kooperatifler de bu süreci bekliyor. Hepsi mahkeme yoluna başvuracak. 1960’lı yıllara dayanan bu yasanın değişmesi gerekiyor. Eğer değişmezse art niyetli yöneticiler, müteahhitler, bilir kişiler bu insanların sırtından geçinmeye devam edecek. Bunu meslek haline getirmiş bu insanlar. Biz de bu isyanımızı duyurmak istiyoruz. Her seferinde bunu yapıyorlar; genel kurula girerken insanları üye yapıyorlar, genel kuruldan sonra insanları çıkartıyorlar. 2013 yılında 150 bin TL ödeyip evimi almışım. Şimdi benden ödediğim hariç 208 bin TL para istiyorlar. 2 yıldır davam sürüyor. Yerel mahkeme bitti istinafa başvurdum. Şuanda borcum 38 bin TL. Bunun peşini bırakmayacağım, Yargıtay’a kadar götüreceğim. Yetkililerden tek talebimiz şu; bu yasayı değiştirsinler ve kooperatiflere sadece iç denetim değil dış denetim de sağlasınlar" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu

Kayseri'de 6 bin kooperatif mağduru mahkemeye başvurdu

Kocasinan Akademi'ye yoğun ilgi

Kocasinan Akademi'ye yoğun ilgi

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Kömür sobasının yerini peletli soba alıyor

Kömür sobasının yerini peletli soba alıyor

Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Sultan Sazlığı'nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Sultan Sazlığı’nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RATEM Başkanı Şerbetçioğlu: '13 Şubat Dünya Radyo Günü Kutlu Olsun'

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu: '13 Şubat Dünya Radyo Günü Kutlu Olsun'

Kapalı Kale'den yayıncı kuruluşlara tepki

Kapalı Kale'den yayıncı kuruluşlara tepki

DAHA FAZLA
Tomarza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Tomarza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Tomarza - Tufanbeyli yolunu açma çalışmaları devam ediyor

Tomarza - Tufanbeyli yolunu açma çalışmaları devam ediyor

Yaşlı kadının cüzdanını alarak böyle kaçtı

Yaşlı kadının cüzdanını alarak böyle kaçtı

Akmermer: 'Yeni ekonomi programına destek veriyoruz'

Akmermer: 'Yeni ekonomi programına destek veriyoruz'

Sürücü kursları okul olmak istiyor

Sürücü kursları okul olmak istiyor