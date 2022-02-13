Kocasinan Akademi'ye yoğun ilgi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayan Yenişehir Mahallesi'ndeki sosyal tesisi ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Tesisin kısa sürede bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk kattığını ve ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı söyledi.

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  • 13.02.2022 13:22
  • Güncelleme: 13.02.2022 14:43
Kocasinan Akademi'ye yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayan Yenişehir Mahallesi’ndeki sosyal tesisi ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Tesisin kısa sürede bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk kattığını ve ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı söyledi.

Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunulan Kocasinan Akademi’yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerle sohbet etti. Kadın Elbise Dikimi, Amugurimi, İğne Oyası, Okuma Yazma ve Dekoratif Ev Aksesuarı Kurslarında el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, kısa zamanda ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirterek, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Kocasinan’ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bunlardan biri olan Yenişehir Mahallemizdeki tesisimiz, içinden geçmiş olduğumuz pandemi nedeniyle yeni hizmete sunduk. Burada, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7’den 70’e herkese daha iyi hizmet veriyoruz. Tesisimiz, henüz çok kısa bir süre önce hizmete girmiş olmasına rağmen bölge sakinlerinin yoğun ilgisini görüyor. İlgilerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kocasinanlılara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tesiste almış oldukları eğitimle ev ekonomine katkı sağladıklarını belirten kursiyerler ise; “Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Tesisin eğitiminden spora kadar faaliyetlerinden faydalanıyoruz. Bölgemizde yapılan çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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İHA

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