Kayseri’de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Gesi’de fidan dikimi etkinliği düzenledi. Doğal çevrenin korunması, çevre bilinci, ağaç sevgisinin yaygınlaşması ve yarınlara yeşil alanların bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ile öğrenciler katıldı.

4 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Gerçekleşen etkinlikte sedir, karaçam, sarıkamış ve huş fidanları olmak üzere yaklaşık 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme etkinliği sonrasında öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin analitik, pratik, stratejik düşünmelerinin ve dikkat toplama becerilerinin gelişmesi için ilk kez doğada akıl oyunları turnuvası gerçekleştirildi. Turnuva sonrasında birinci ve ikinci olan öğrencilere hediye verildi.