Kayseri'de 350 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yaptığı operasyonda 350 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

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  • 24.02.2022 22:15
  • Güncelleme: 25.02.2022 09:32
Kayseri'de 350 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yaptığı operasyonda 350 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi’nde M.Y. isimli şahsın kaçak alkol üretimi yaptığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Ekiplerin ikamete yaptığı operasyonda 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre etil alkol bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.Y. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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