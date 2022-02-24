Kayseri'de 3 günde çeşitli suçlardan 16 tutuklama

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-23 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 

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  • 24.02.2022 20:29
  • Güncelleme: 24.02.2022 20:29
Kayseri'de 3 günde çeşitli suçlardan 16 tutuklama

 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 20-23 Şubat tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Bu kapsamda Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 22 hırsızlık olayını aydınlatarak, yakaladıkları 32 şahıstan 6’sının tutuklandığı açıklandı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca ile yaklaşık 17.000 lire değerinde ev ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Ayrıca 6 ayrı adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda bisiklet, ev eşyası ve çeşitli eşyalara da el konuldu.

ÇALINTI MALZEMELER SAHİPLERİNE GERİ VERİLDİ

Ele geçirilen hırsızlık malzemereniden 29 bisiklet, 4 lastik, 3 matkap, 1 şarj ünitesi, 1 dekopaj ve 2 hilti, 2 elektrikli süpürge, 1 adet 37 ekran televizyon ve 1 sunta delme makinası, akü şarj cihazı ve spiral, 2 akü, 1’er adet bufer, anfi ve teyp sahiplerine teslim edildi.
2 BİN 368 ŞAHIS SORGULANDI

Devriye ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda da 2 bin 368 şahıs sorgulanarak, adli makamlarca aranan 23 şahıs ve hırsızlık suçundan 9 şahıs yakalandı. Gerçekleşen çalışmalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ele geçirilmiş, 9 şahıs hakkında da adli/idari işlem yapıldı. 

ADLİ OLAYLAR

Adli olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda ise kasten yaralama ve yağma gasp olayından 1 şahıs yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 1 vatandaşın da sosyal medya üzerinden 16 bin 800 lira dolandırılması önlendi.

1ha

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