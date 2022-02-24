Yakalanan kablo hırsızı tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlık suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma dedektifleri JASAT ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 farklı olaydan aranan şüpheli E.K isimli şahıs bir aracın içinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin hırsızlık olayı aydınlatılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.