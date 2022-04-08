Kayseri'de 315 bin 632 öğrenci ikinci ara tatile girdi
Kayseri'de bin 106 okulda eğitim hayatına devam eden 315 bin 632 öğrenci, bugün son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.
- 08.04.2022 12:42
- Güncelleme: 08.04.2022 13:39
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de bin 106 okulda eğitim hayatına devam eden 315 bin 632 öğrenci, bugün son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takviminde yer alan ikinci ara tatil bugün başlıyor. Kayseri’de de bin 106 okulda 315 bin 632 öğrenci ile 21 bin 134 öğretmen hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek ara ile yüz yüze eğitime mola verecek.
Öğrenciler 18 Nisan’da yeniden okulları ile buluşarak, ders başı yapacak.
İHA
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