Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 14. gününde

Kırşehir'de 14 gün önce 2 güvenlik görevlisi tarafından işlenen cinayet sonrası cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları Kızılırmak'ta 14. gününde sürüyor.

PAYLAŞ
  • 08.04.2022 12:02
  • Güncelleme: 08.04.2022 12:02
Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 14. gününde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de 14 gün önce 2 güvenlik görevlisi tarafından işlenen cinayet sonrası cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan’ı arama çalışmaları Kızılırmak’ta 14. gününde sürüyor.

Kızılırmak’ta yürütülen arama çalışmaları; Kırşehir, Ankara, Çorum, Tokat, AFAD dalgıçları, jandarma, emniyet birimleri su altı arama ekipleri UMKE ve 112 ekiplerinin de desteklediği 130 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan’ın (21) bulunması için Kızılırmak bölgesinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 40 kilometrelik alan tarandı.

Arama çalışmalarına helikopter desteği

Kayıp genç Hasan Aydoğan’ı bulmak için Kızılırmak’ta devam eden arama çalışmalarına helikopter desteği sağlandı. Geçtiğimiz günlerde kaybolan Hasan Aydoğan’ı bulmak için Kızılırmak’ta yürütülen aramalara aralıksız olarak devam ediliyor. AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis Sualtı Ekiplerince devam eden aramalara çevre illerden gelen ekiplerin desteği ile devam edilirken, aramalarda dron ve sualtı kameraları gibi ileri teknoloji cihazlar da kullanılıyor. Yerel unsurların da katıldığı arama çalışmalarına bugün de Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen helikopter katıldı. Vali İbrahim Akın’ın bizzat katılımıyla yapılan arama çalışmalarına Kızılırmak ve Hirfanlı Barajı yatağında devam edildi.

Olay

Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir(18), 14 gün önce 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir’in cansız bedenine ulaşılmıştı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası" Mesajı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Otobüs işletmecileri; devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor