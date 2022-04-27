Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bir depoda boş makaron bulunduğu ve buradan piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler depodaki ürünlerin sahibi F.E.’yi gözaltına alırken, depoda da arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri ele geçirilen malzemeye el koyarken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.