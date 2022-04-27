ERÜ Rektörü Çalış, öğrenci evinde sahur yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ'lü öğrencilerin daveti üzerine öğrenci evinde sahur yaptı. Öğrenciler ile birlikte mutfağa giren Rektör Çalış, sahura menemen pişirdi.

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  • 27.04.2022 16:20
  • Güncelleme: 28.04.2022 05:56
ERÜ Rektörü Çalış, öğrenci evinde sahur yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ’lü öğrencilerin daveti üzerine öğrenci evinde sahur yaptı. Öğrenciler ile birlikte mutfağa giren Rektör Çalış, sahura menemen pişirdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, geçtiğimiz yıllardaki ramazan aylarında olduğu gibi bu ramazan ayında da öğrencilerin davetini kıramadı ve Talas’taki bir öğrenci evine konuk olarak, öğrenciler ile sahur yaptı. Öğrenci evinde sahur öncesi öğrenciler ile samimi ve sıcak bir ortamda sohbet eden Rektör Çalış, daha sonra öğrenciler ile birlikte mutfağa girerek, öğrencilere elleri ile menemen pişirdi. Yer sofrasında sahur yapan Rektör Çalış, her zaman öğrenciler ile beraber olmaktan mutlu olduğunu belirterek, öğrencilere davetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sahurda Rektör Çalış’a ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duran Toksarı ve Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Hakan Pekel de eşlik etti.

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İHA

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