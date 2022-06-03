Kayseri'de 21 bin öğrenci LGS'de ter dökecek

Kayseri'de 21 bin öğrenci, hafta sonunda yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) ter dökecek.

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  • 03.06.2022 13:40
  • Güncelleme: 03.06.2022 20:51
Kayseri'de 21 bin öğrenci LGS'de ter dökecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 21 bin öğrenci, hafta sonunda yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) ter dökecek.

Yapılan sınav öncesinde öğrenci ve velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “İlimizde 21 bin öğrencimiz LGS’ye girecek. Öğrencilerimiz çalıştılar ve emek verdiler. Sınavımız 2 oturum halinde yapılacak ve sabah 9:30’da başlayacak. Öğrencilerimiz elinden geleni yaptılar. Buradan velilerimize seslenmek istiyorum. Bu sınavın son sınav olmadığı, bir hayat meselesi olmadığını öğrencilerimize hissettirsinler. Öğrencilerimizin yaşları daha küçük. Önlerinde çok uzun bir süre var. Bu velilerimiz görsünler” ifadelerini kullandı.

Teltik, “Sınav sonucunun çocuklarının başarısını göstermediğini bilmelerini istiyorum. Sınav sonucu nasıl gelirse gelsin öğrencilerimize davranışlarında ve tutumlarında ölçülü davranmalarını istiyoruz. Sınava girecek yavrularımıza başarılar diliyoruz. Onları çok sevdiğimizi de ifade ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

İHA

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