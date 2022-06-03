Başkan Öztürk 'Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz'

Yahyalı Belediyesi, Odaklı Grup Belgelendirme ile yaptığı protokol ile ilçede mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlıyor.

PAYLAŞ
  • 03.06.2022 13:34
  • Güncelleme: 03.06.2022 20:52
Başkan Öztürk 'Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi, Odaklı Grup Belgelendirme ile yaptığı protokol ile ilçede mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlıyor.

İlk olarak ilçede yeraltında çalışan maden işçilerinin mesleki yeterlilik belgelerini alabilmeleri için yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ 5544 sayılı yasa gereği zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi için yetkili firmamız ile protokol imzaladık. Bilindiği üzere ilçemiz madencilik sektöründe öncü bir ilçe. Yıllık 1 milyon 100 bin ton maden üretimi yapıyoruz. İlçemizde maden sektöründe 1538 kişi çalışıyor. Dolaylı yönden nüfusumuzun yüzde 20’si bu sektörden karnını doyuruyor. Belediye olarak Sosyal Sorumluluk Projesi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan maden işçilerimize belgelerini vereceğiz. Ayrıca maden sektöründe çalışmak isteyen ama belgesi olmayan vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanacaklar. Biz ilçemize, insanlarımıza yararlı olmak istiyoruz. Bu hizmeti onlara sunuyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapabilirler. İnşaat sektöründe çalışan, belediyemizde çalışan işçilerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundalar. İnşallah bu çalışmalarımız insanlar için yararlı olacak. Belediyemize gelerek iş isteyen insanlarımızda bu belgeyi alarak kendilerine maden sektöründe iş kapısı açabilirler. Artık ne iş olsa yaparım yerine bir sektörde uzmanlaşmak daha çabuk iş kapısı açıyor. Bu fırsatı işsiz olan evlatlarımız kaçırmasın” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 21 bin öğrenci LGS'de ter dökecek

Kayseri'de 21 bin öğrenci LGS'de ter dökecek

Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

Başkan Öztürk 'Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz'

Başkan Öztürk 'Yahyalı'da gençlerin işsiz kalmasını engellemek istiyoruz'

Hüseyin Okandan: 'Bugünü inşa edenler aslında dünün kundaktaki çocuklarıydı'

Hüseyin Okandan: “Bugünü inşa edenler aslında dünün kundaktaki çocuklarıydı”

Toz taşınımı Kayseri'de de etkili oldu

Toz taşınımı Kayseri'de de etkili oldu

Tomarza'da Kuran Kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tomarza'da Kuran Kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

DAHA FAZLA
Suriye'den gelen toz fırtınası oto yıkamacıları sevindirdi

Suriye'den gelen toz fırtınası oto yıkamacıları sevindirdi

'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek

'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek

Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret

Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye

Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı