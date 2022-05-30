Kayseri'de 20 bin 772 kişi sorgulandı

 Kayseri polisi, huzur ve güven ortamı sağlamak amacıyla hafta sonu il giriş ve çıkışlarında 'Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması' denetlemeleri yaptı.

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  • 30.05.2022 17:56
  • Güncelleme: 30.05.2022 17:56
Kayseri'de 20 bin 772 kişi sorgulandı

 Yapılan denetimlerde 27 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 1 otomobil, 1 motosiklet ve yaklaşık 700 bin TL değerinde inşaat malzemesi, elektrik kablosu ve elektronik alet ele geçirildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ‘Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması’ kapsamında denetleme yaptı.  Hafta sonu il giriş ve çıkışlarında önceden belirlenmiş bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçmek geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerin veya sanıkların yakalanabilmesi için araçlar ve şahıslar üzerinde 24 saat boyunca polis ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan kontrollerde 20 bin 772 kişi sorgulandı. Denetlemelerde 15 bin 844 araç kontrol edilirken aranma kaydı bulunan 57 kişi de yakalandı. 27 kişi hırsızlık şüphelisi yakalandığı denetlemede 1 otomobil, 1 motosiklet ve yaklaşık 700 bin TL değerinde inşaat malzemesi, elektrik kablosu ve elektronik alet ele geçirildi.

1ha

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