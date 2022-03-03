Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 01-28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 172 araca ceza kesildi.

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  • 03.03.2022 17:14
  • Güncelleme: 03.03.2022 18:30
Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 01-28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 172 araca ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda, 38 bin 355 araç kontrol edildi. Kontrollerde eksikliği görülen 13 bin 172 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 246 sürücünün de belgesine geçici olarak el konularak, 478 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Ayrıca 1’i ölümlü 156’sı yaralamalı ve 228’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 385 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 218 kişi de yaralandı.

İHA

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