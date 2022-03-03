Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,  vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Milletvekili Ataş, Meclis'te servisçi esnafının yaşadığı sorunları dile getirdi. Ataş, 'Esnaflarımız, öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için aylardır zararına çalışmaktadır ama artık dayanacak güçleri kalmamıştır' dedi.

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  • 03.03.2022 17:10
  • Güncelleme: 03.03.2022 17:10
Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) her kesimin sesi olan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te gündeme bu kez de servisçi esnafının sıkıntılarını taşıdı. Artan girdi maliyetlerine, zamlara dikkat çeke esnaf, esnafın dayanacak gücünün kalmadığını dile getirdi.

ESNAF, VELİ VE ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLMASIN DİYE ZARARINA ÇALIŞIYOR

"Millî eğitimde taşımalı eğitim kapsamında servisçilik yapan esnafımız sürekli gelen zamlardan dolayı zor durumdadır" diyen Milletvekili Dursun Ataş, "Bu esnaflarımız, öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için aylardır zararına çalışmaktadır ama artık dayanacak güçleri kalmamıştır. İhale tarihinde 7,40 TL olan akaryakıt fiyatı bugün 18 TL'ye yükselmiştir. Yedek parçaya, kaskoya, sigortaya, muayene ve araç bakım ücretlerine, kısaca tüm girdilere yüzde 100'ün üzerinde zam gelmiştir ancak buna karşılık, Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, yüzde 10 civarında çok cüzi bir artış yapmıştır. Ayrıca, doğrudan temin yöntemiyle taşıma yapan esnafımız da bu artışın dışında bırakılmıştır. Bu yönleriyle, Millî Eğitimde çalışan servisçilerimizin; göstermelik artışlar yerine, herkesi ve bütün eğitim dönemini kapsayacak şekilde, girdi fiyatlarındaki artışlar dikkate alınarak fiyat artışı yapılmalıdır" diye konuştu. 

1ha

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