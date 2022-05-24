Kayseri'de 'Ustalık Eğitimi Protokolü' imzalandı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 27 firma arasında Mesleki Eğitimde ustalık Eğitimi Protokolü imzalandı.

Kayseri Öğretmenevinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan İlçe milli Eğitim Müdürü Behamettin karaköse, Kapadokya Sanayi ve İş Dünyası Genel Sekreteri Taylan Kapucu, ve firma temsilcileri katıldı.

Türkiye’de 4 kişiden 3’ünün kendi mesleği dışında işlerle uğraştığını söyleyen Kapadokya Sanayi ve İş Dünyası Genel Sekreteri Taylan Kapucu, “Biz mesleki anlamda özellikle de lise son sınıf düzeyinde öğretim gören öğrencilere Türkiye genelinde çok fazla seminerler düzenledik. Şuanda ülkemizde mezun olduğu alanın dışında görev yapan kişi sayısının oranı yüzde 74’tür. 4 kişiden 3’ü kendi mesleği dışında bir işle meşgul. Bu da mesleki anlamda yönlendirmemizin küçük yaşlarda başlamadığı için eksikliği ifade ediyor” dedi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse de, “Uzmanlar çeşitli makalelerde bildiriyorlar ve diyorlar ki her 37 saniyede bir değişim oluyor. Gerçekten de çok baş döndürücü bir değişim. Bu düzen içerisinde tüm ülkeler de buna ayak uydurmaya ve ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyorlar. Eskiden ülkeler genç insan nüfusuyla övünürlerdi ama artık sadece genç insan nüfusu değil, günümüzde önemli olan yetişmiş insan kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde eğitimin kalitesi kadar 21. yüzyıl insan becerilerinden de bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, firma yetkilileri ile protokolü imzaladı.