Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

PAYLAŞ
  • 24.05.2022 16:33
  • Güncelleme: 24.05.2022 20:42
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 76. Sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz (52) ile A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., yanında bulunan bıçak ile Cingöz’e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere düşen Süleyman Cingöz, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayet dedektifleri de şüpheli A.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Tomarza Belediye Başkanı Şahin: 'Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız'

Tomarza Belediye Başkanı Şahin: 'Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız'

Büyükşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden 'Müze' ödülü

Büyükşehir'e Tarihi Kentler Birliği'nden 'Müze' ödülü

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

4
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

5
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi’nde ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

Öğrencilere 'Dijital Çağda Çocuk Hakları ve Sorumlulukları' konulu konferans

Öğrencilere ‘Dijital Çağda Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” konulu konferans

DAHA FAZLA
AGÜ'de Bahar Festivali

AGÜ'de Bahar Festivali

Kayseri'deki Eypio konseri iptal edildi

Kayseri'deki Eypio konseri iptal edildi

Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çiçek, Develi'de ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi

Bünyan'da 'bahar çalışmaları' başladı

Bünyan'da 'bahar çalışmaları' başladı

Kayseri'de 'Ustalık Eğitimi Protokolü' imzalandı

Kayseri'de 'Ustalık Eğitimi Protokolü' imzalandı