Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KKTC ile ulaşımın geliştirilmesi konusunda protokol imzaladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Toplantısı'na katılarak, Kayseri ile KKTC arasında ulaşım alanında hizmet kapasitesinin geliştirilmesi konusunda işbirliği protokolünü imzaladı.

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  • 24.06.2022 16:28
  • Güncelleme: 24.06.2022 19:06
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KKTC ile ulaşımın geliştirilmesi konusunda protokol imzaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Toplantısı’na katılarak, Kayseri ile KKTC arasında ulaşım alanında hizmet kapasitesinin geliştirilmesi konusunda işbirliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye başkanları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katıldı. Yapılan konuşmaların ardından, ‘Karşılıklı Niyet Beyanı’ imza töreni yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da ulaşım alanındaki işbirliğine yönelik imzayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu şahitliğinde attı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle tamamlandı.

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İHA

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