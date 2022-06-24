Bakan Nebati: “Yatırım yapanların her daim yanında olacağız”

Yeni kurulmakta olan organize sanayi bölgelerine de işaret eden Nebati, yatırım yapmak isteyen girişimcilerin her daim yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) tarafından Kültepe’de düzenlenen 4’üncü Kültepe Yerli ve Milli Ekonomi Zirvesi, Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşti. Programa Bakan Nebati’nin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim, Bakan Yardımcıları, Büyükelçiler, Müsteşarlar ve ASKON üyeleri ile iş insanları katıldı.

‘KAYSERİ GÖZ BEBEĞİMİZ’

Kayseri’nin Anadolu’nun ilk uluslararası ticaret merkezi olan Kültepesi ve kadim ticaret geleneğine bağlı girişimci cesur ve inançlı iş insanlarıyla ülkenin bir marka şehir haline geldiğini belirten Bakan Nebati, “Kayseri gözümüzün bebeği. Bu toplantı vesilesi ile ülkemizin ekonomide parlayan yıldızı Kayseri’mizi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çevre iller için ticaret ve lojistik merkezi görevi üstlenen Kayseri bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla ülkemizin 2002 yılı sonrasında atılım ve kalkınma dönemini en iyi değerlendiren illerimizden birİ olmayı başardı. Nitekim 2004 yılında 9 milyar üretim yapan şehrimiz 2020 yılında 75 milyar lirayı aşan üretim performansına ulaştı. 2020 yılı gibi küresel salgının gölgesinde tüm dünya için zorlu geçen bir dönemde ülkemiz büyüme kaydeden nadir ülkelerden birisi oldu. 2020 yılında reel olarak yüzde 5,1 oranında büyüyen Kayseri ise Türkiye’nin performansının da üzerine çıkmayı başardı. Kayseri’de son yıllarda ihracatta da büyük başarılar elde etti. 2002 yılında 352 milyon dolar olan Kayserimizin ihracatı yaklaşık 10 kat artarak 2020 yılı Nisan ayı itibari ile yıllık bazda 3,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2022 yılı nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış olarak 1,9 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Kayseri, en yüksek ticaret fazlası veren 6’ncı ilimiz oldu. 3. Organize Sanayi Bölgesi ve 6 sanayi sitesine ilave olarak yapım aşamasında olan bazı projelerin tamamlanmasıyla hiç kuşkusuz Kayserimiz ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan iller arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bizler bu süreçte yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin her daim yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASINDA İTİBARSIZ KALDIK, SAYGI GÖREMEDİK’

Kültepe isminin yaşatılması ve hak ettiği değeri bulabilmesi adına 4’üncü ekonomi zirvesini gerçekleştirdiklerini dile getiren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da, “Bu seneki zirvemizde; ana gündem başlığımız Türk Cumhuriyetlerinin aralarında ki ticari hacimleri arttırmaya katkıda bulunmak ve kardeş ülkelerimizle birlikte hak edilen kalkınmaya süratle ulaşmak olacaktır. Bugün kardeş ülkelerimiz arasında yaptığımız ticari hacim maalesef sadece yüzde 5 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Ancak Avrupa Birliği Ülkelerine baktığımızda bu hacmin yüzde 65 seviyesinde olduğunu, yani birbirlerine nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. ASKON olarak hedefimiz önümüzdeki günlerde ülkelerin ilgili Bakanlarını Türkiye’de misafir etmek ve en önemlisi geniş katılımlı bir B2B organizasyonu gerçekleştirerek birbirimizle ticaretini artırmak üzere çalışmalarımızı başlatmak olacaktır” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını döneminde temel emtia fiyatlarının yüksek oranda artış gösterdiği, süper güç savaşlarının tüm ekonomileri etkilediği bir ekonomik düzenle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Aydın, tüm dünyada yaşanan bu olumsuzluklardan Türkiye’nin de etkilendiğini vurguladı. Türkiye’nin ekonomik olarak bu durumlardan olumsuz etkilendiğine değinen Aydın, “İş insanları olarak kapitalizmin baskısı ile eski yöntem ekonomi metotlarıyla kriz ortamlarından büyük borçlarla çıktığımızı gördük. IMF politikalarına diz çökerek ülke yönetildiği dönemleri hep birlikte yaşadık. Dünyanın birçok noktasında itibarsız kaldık, saygı görmedik. Memurunun maaşını ödeyemeyecek bir hazine ile karşı karşıya kaldık. Bütün bunlar bize ders oldu. Eski dayatmaların dün de kalması gerektiğini öğrendik. Devletimiz bu dönemde bir karar verecekti, Ya başkalarının yönlendirdiği ve yönettiği eski metotlarla sonu belli olan bir buhrana girecek ya da, kendi ekonomi modelimizle dünün yanlışlarına sünger çekerek, ekonomide bağımsızlığımızı ilan edecektik. Biz bu bağlamda zorlu süreçlerden geçeceğimizi bilerek, fonlanarak borçlanmayı değil, üreterek alın teri ile büyümeyi ve ürettiğimiz ürünleri ihraç etmeyi tercih ettik. Zira temel ekonomik göstergelerde doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Bugün yaşanan bunca küresel krize ve savaşa rağmen, dinamik bir şekilde ülke ekonomimizin yönetildiğini görmek biz iş insanlarını güçlü ve güvenli kılıyor. Hükümetimizin yerinde ve zamanında atmış olduğu adımlar yarınlara olan inancımızı da şüphesiz güçlendiriyor” diye konuştu.

ÖNCEKİ DÖNEM ENERJİ BAKANI TANER YILDIZ

Kültepe’nin kültürüyle beraber Kayseri sanayisinin, ticaretinin yapılandığı ve tarihi bir hafızaya sahip olduğu bir yapı olduğundan bahseden Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Kayserimiz hem hayırseverliği ile hem de kazandığı parayı doğduğu topraklara borçlu olarak hisseden ve bunu hayırlarıyla beraber süsleyen bir yapı oluşturmuştur. İş adamlarımız bunun Türkiye’ye bir örneğidir. Aynı zamanda Kayseri siyaseti, sosyal hayatıyla ve idari yapısıyla beraber Türkiye’nin yüklerini omuzlayan bir tavrı yıllardan beri ortaya koymaktadır. Ve tabi ki kaçınılmazdır ki Kayseri sanayinin her grubunda ve sektöründe şu ana kadar kurulmuş olan tesisleri ile Türkiye’nin ana sanayisinin temel yapısını oluşturmaktadır. Türkiye’nin geleceğinden istikbalinden kimse kuşkuya şüpheye düşmesin. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. İnşallah hep beraber burada ASKON’un ev sahipliği yaptığı gibi Edirne’den Kars’a Sinop’tan Hatay’a uzanan Türkiye’nin birçok yerinde bu tür girişimler yapılacaktır” şeklinde konuştu.