Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı. Minik öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Bilim Kampı 20 kişi ile sınırlandırıldı.

19 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olan Yaz Bilim Kampları 1’inci Dönem Programı 8 ila 10 yaş grubuna hitap etmektedir. Kamp programında tanışma, drama, Scratch ile kodluyorum, doğayı keşfediyorum, güneş dünya ay modeli, 20 Temmuz 2022’de ise drama, maddelerin kimyası, tasarım atölyesi ve oryantiring etkinlikleri yapılacak.

Yaz Bilim Kampları 2’nci Dönem Programları 21-22 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına, 3’üncü Dönem Programları 26-27 Temmuz’da 8 ila 10 yaş gruplarına ve 4’üncü Dönem Programları da 28-29 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına hitap edecek. Programlarda yine fen ve kimya deneyleri, tasarım atölyeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Başvurular başlayan Yaz Bilim Kursları kayıtları şahsen Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılmaktadır.