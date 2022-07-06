Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı. 

PAYLAŞ
  • 06.07.2022 19:03
  • Güncelleme: 06.07.2022 19:03
Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı. Minik öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Bilim Kampı 20 kişi ile sınırlandırıldı. 
19 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olan Yaz Bilim Kampları 1’inci Dönem Programı 8 ila 10 yaş grubuna hitap etmektedir. Kamp programında tanışma, drama, Scratch ile kodluyorum, doğayı keşfediyorum, güneş dünya ay modeli, 20 Temmuz 2022’de ise drama, maddelerin kimyası, tasarım atölyesi ve oryantiring etkinlikleri yapılacak.
Yaz Bilim Kampları 2’nci Dönem Programları 21-22 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına, 3’üncü Dönem Programları 26-27 Temmuz’da 8 ila 10 yaş gruplarına ve 4’üncü Dönem Programları da 28-29 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına hitap edecek. Programlarda yine fen ve kimya deneyleri, tasarım atölyeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. 
Başvurular başlayan Yaz Bilim Kursları kayıtları şahsen Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılmaktadır.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bayram namazı saati açıklandı

Kayseri’de bayram namazı saati açıklandı

Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

Hami Kıranatlıoğlu hayatını kaybetti

Hami Kıranatlıoğlu hayatını kaybetti

Başkan Büyüksimitçi: 'Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz'

Başkan Büyüksimitçi: 'Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz'

Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyet mensuplarından muhtarlar toplantısı

Emniyet mensuplarından muhtarlar toplantısı

Hastasının katlettiği Kayserili hekim Develi'de defnedilecek

Hastasının katlettiği Kayserili hekim Develi'de defnedilecek

DAHA FAZLA
Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı

Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı

Şehir Mezarlığı'nda ücretsiz araç hizmeti

Şehir Mezarlığı’nda ücretsiz araç hizmeti

Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi

Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi

Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak

Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak