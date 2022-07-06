Şehir Mezarlığı’nda ücretsiz araç hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı’nda daha rahat bir şekilde kabir ziyareti yapabilmeleri için Şehir Mezarlığı’nda tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında arife günü ve bayramın ilk günü Şehir Mezarlığı içerisine özel araç girişlerine izin verilmeyecek. Vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Şehir Mezarlığı girişinde Büyükşehir’e ait araçlar vatandaşlara hizmet verecek.

Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi’nin 12 aracı, mezarlık içerisinde vatandaşlara hizmet edecek. Bu araçlar arife günü ve bayramın ilk günü Kurban Bayramı boyunca mezarlık içerisinde ücretsiz bir şekilde seferler yapacak.