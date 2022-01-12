Kayseri Barosu: Şiddete karşı karşı mücadelemiz sürecek!

Kayseri Barosundan, İstanbul'da avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından silahla öldürülmesine tepki olarak açıklama yapıldı. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eylem Sarıoğlu Aslandoğan Dilara Yıldız'ın dava sürecinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Adliye binası içerisinde yer alan Baro Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısında Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eylem Sarıoğlu Aslandoğan tarafından yapılan açıklamada, "Çok üzgünüz ve öfkeliyiz. Bu son olsun dedikçe sayı artıyor. Geçen yıl en az 400 kadını erkek şiddeti sonucu kaybettik. Onların sadece istatistik verilere konu birer sayı değil, ev kadını, işçi, üniversite öğrencisi, sağlıkçı, avukat, annelerinin, babalarının, çocuklarının ve kız kardeşlerinin en kıymetlileri, her şeyden bağımsız birer özgür insan. Biz artık 'niye bir kadını daha koruyamadık' diye kahrolmak istemiyoruz. Biz artık bir kız kardeşimizin ardından gözyaşı dökmek, yas tutmak istemiyoruz. Kadına yönelik ayrımcı söylemler ve kadın düşmanı açıklamalar şiddetin artmasına neden oluyor" diye konuştu.

"ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİ CESARETLENDİREN CEZASIZLIK HALİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Aslanoğlu açıklamasının devamında, "Şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için bütünlüklü Politikalar üretilmesini talep ettik. Kadınların haklarının ve şiddet neticesinde hükmedilecek cezaların yasa metinlerinde yazılı olmasının yeterli olmadığını, eksiksiz uygulanması yönünde gerçek bir iradenin ortaya konulmasının olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta dile getirdik. Biz, avukatlar kadına yönelik erkek şiddetine, şiddetin kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, şiddetin beslendiği kadın düşmanlığına ve şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendiren cezasızlık haline karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Meslektaşımızı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" diye konuştu.