Bünyan'da başarılı öğrencilere anlamlı ödül

Bünyan ilçesinde şampiyonada dereceye giren öğrenciler, belediye tarafından ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmine götürülecek.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 2021-2022 sezonu Serbest Stil Kayseri İl Şampiyonasında 3. olan Naci Baydemir Proje AİHL okulunun şampiyonları, hocaları ve öğrencileriyle bir araya geldi. Minderde ter döken tüm öğrencileri kutlayan ve ödül olarak kendilerini ’Kesişme iyi ki varsın Eren’ filmine göndereceğini belirten Başkan Altun, ’’İlçemizi en iyi şekilde temsil eden şampiyonlarımız Yiğit Doğan, Batuhan Teker, ve Furkan Öztürk başta olmak üzere Okul Müdürümüz Serkan Işık, Okul Müdür Yardımcımız Yusuf Yurduseven ve Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ali Koyuncu’yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Şampiyonada dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

"Yiğit Doğan 70 kiloda altın madalya, Batuhan Teker 79 kiloda gümüş madalya, Furkan Öztürk 75 kiloda bronz madalya."