Tehlikeli ve başıboş köpeklere Jandarma operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca; 12 Ocak 2022 tarihinde Tomarza ilçesi, Işıklar mahallesinde icra edilen devriye esnasında, vatandaşlar tarafından bir köpeğin mahalle içerisinde başıboş olarak dolaştığının bildirilmesi üzerine, mahalle içerisinde yapılan araştırma sonucu başıboş olarak dolaşan köpeğin, Dogo Argentino ırkı tehlike arz eden hayvan olduğu tespit edilmiş olup, mahallede yaşayan vatandaşlara saldırmasını önlemek amacıyla yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.

Muhafaza altına alınan Dogo Argentino ırkı köpek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu esasları doğrultusunda, bakımı, rehabilitasyonu ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılması için Talas Belediye Başkanlığı Hayvan Bakım Evine teslim edilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler ile bunların melezlerini elinde bulunduranlar 14 Ocak 2022 (son iki gün) tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştırarak, PET-VET sistemine kaydettirmek üzere Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde tehlike arz eden köpek ırklarını üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda 14.982 TL idari para cezası verilir ve bu hayvanlara el konulur.

