Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali açılış töreni gerçekleşti

Kayseri Kale'sinde 'Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali' açılış töreni düzenlendi.

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  • 01.08.2022 20:53
  • Güncelleme: 01.08.2022 20:53
Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali açılış töreni gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kayseri Kale’sinde ‘Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’ açılış töreni gerçekleşti. 1-7 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan festivalin açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali yardımcıları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Belediye Bürokratları, Kayseri Turizmciler Dernek Başkanı (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bir gün annemle babam konuşurken annemin çeyizinde bir seccade vardı, kardeşlerimle miras kavgası falan yapmadık. Sadece o seccadeyi kim alacak kavgası yaptık, çünkü o seccade bambaşka bir şeydi. O seccade de annemin derdi vardı, gözyaşı vardı. Dolayısıyla burayı çok önemsiyorum. Buradaki sanatkârları, el sanatlarına gönül veren insanların başımızın tacı olduğunu belirtmek istiyorum. Siz bize kim olduğumuzu nereden geldiğimizi ve medeniyetimizi anlatıyorsunuz. Kısaca bizi biz yapan değerleri öğretiyorsunuz, dolayısıyla size el sanatları diyerek burun bükenlere inat hep var olun” dedi.

Sanatseverleri ve sanatkârları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükkılıç, “ Sayın valimizin de müsaadesiyle bir müjdeyle başlamak istiyorum. Kültür Bakanlığımızın Devlet Tiyatroları Müdürlüğünü kurduğunu hepimiz bilmekteyiz. Fakat burada bir eksiğimiz vardı. Burada sanatçılarımız farklı illerden geliyordu. Gönül kaburgasını ister misali, son defa Maliye Bakanımız geldiğinde de bu konuyla ilgili talebimizi yinelemiştik. Bugün az önce Maliye Bakanımızın imzasıyla bu konudaki 15 tane stajyer sanatçı, 8 tanede tekdir eleman olmak üzere 23 tane Kayseri Devlet Tiyatrosuna kadro verildiğini buradan paylaşarak, gerek Kültür Bakanımıza, gerek Maliye Bakanımıza gerekse emeği geçenlere teşekkür ediyorum. KAYMEK’imizinde bu çalışmayı projelendirip bakanlığımız ile olan işbirliği de önem arz etmekte” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, “Şu anda da göreceksiniz el sanatlarımız aslında teknolojinin verdiği yeniliklerle bir nevi unutulmaya başlandı. Bazıları hala devam ediyor ama bazıları ise unutulmaya ve az uygulanır olmaya başladı. İşte bu Altın Eller Festivali ile birlikte biz bir farkındalığı ve geleneksel el sanatlarını sizlerle paylaşalım istedik. Tüm sanatseverlere hayırlı uğurlu olsun” sözlerine yer verdi.

1ha

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