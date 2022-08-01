Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar

Kayseri'de hırsızların kablo yakmaya çalıştığı otluk alanda çıkan yangında 30 dönümlük arazi küle döndü.

PAYLAŞ
  • 01.08.2022 18:39
  • Güncelleme: 01.08.2022 20:49
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de hırsızların kablo yakmaya çalıştığı otluk alanda çıkan yangında 30 dönümlük arazi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan boş alanda iddiaya göre hırsızlar çaldıkları kabloları yaktı. Alevler otluk alana yayılırken, hırsızlar kabloları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dönümlük alan küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

Güven Timlerinden sıkı denetim

Güven Timlerinden sıkı denetim

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine 'kiracıdan ve evden uzaklaştırma' cezası önerisi

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine 'kiracıdan ve evden uzaklaştırma' cezası önerisi

Gençler seyahati çok sevdi

Gençler seyahati çok sevdi

Güven timleri güven veriyor

Güven timleri güven veriyor

AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

3
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali açılış töreni gerçekleşti

Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali açılış töreni gerçekleşti

Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar

Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar

DAHA FAZLA
AK Parti ile CHP arasında üye tartışması Çopuroğlu: 'CHP bu kadar çok üye alıyorsa rakam açıklasın'

AK Parti ile CHP arasında üye tartışması; Çopuroğlu: “CHP bu kadar çok üye alıyorsa rakam açıklasın”

Yeşilhisar'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Yeşilhisar’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler

OSB'ler bir arada

OSB'ler bir arada

Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor