AK Parti ile CHP arasında üye tartışması Çopuroğlu: 'CHP bu kadar çok üye alıyorsa rakam açıklasın'

Kayseri'de aralarında AK Parti üyeliğinden istifa ederek CHP'ye katılan mahalle muhtarlarıyla ilgili karşılıklı açıklamalar gelmeye başladı.

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  • 01.08.2022 18:23
  • Güncelleme: 01.08.2022 18:23
AK Parti ile CHP arasında üye tartışması Çopuroğlu: 'CHP bu kadar çok üye alıyorsa rakam açıklasın'

Rozet takılan muhtarın AK Parti geçmişi olmadığını savunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “CHP İl Başkanı ve CHP Milletvekilini aradım. Sizin paylaştığınız mahalle muhtarı bizim partimize üye değil, siz ona rozet taktınız. İsimleri verir misiniz dedim, onlar da vermek istemedi. CHP’ye bu kadar yoğun katılım varsa eğer üye sayılarını açıklasınlar” dedi.

CHP, önce 700 kişi ardından 57 mahalle muhtarının partilerine katıldığını duyurdu. 14’ü AK Parti’den 1’i MHP’den istifa eden 57 muhtarın, Ankara CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle rozetlerinin takıldığı duyuruldu. Haberler sonrası AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bir açıklama yaptı. Rozet takılan mahalle muhtarlarının AK Parti’ye üyeliğinin olmadığını savunan Çopuroğlu, “57 kişinin katılım sağladığı söyleniyor ancak gördüğümüz fotoğrafta 33 kişi görünüyor. Diğer 24 kişi Genel Başkanın katıldığı programa neden katılmaz ki? CHP İl Başkanı ve CHP Milletvekilini aradım. Sizin paylaştığınız mahalle muhtarı bizim partimize üye değil, siz ona rozet taktınız. İsimleri verir misiniz dedim, onlar da vermek istemedi. CHP’ye bu kadar yoğun katılım varsa eğer, üye sayılarını açıklasınlar. Ben açıklıyorum; 2 yüz 11 bin kişi. Son 1 yılda 30 bin yeni üye yaptık. Onlar da açıklarsa vatandaşın kafasındaki soruları cevaplamış olur” diye konuştu. Neden 57 olduğunu da soran Başkan Çopuroğlu “Neden 57 bilmiyorum, sanırım 54 milyarlık açılışımızdan sonra 57 rakamı onlar için bir anlam ifade ediyor. 3 tane daha ilave ederek bir şeyler yapmaya çalışmışlar” dedi. 

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU’NUN KAYSERİ ZİYARETLERİ KIYASLAMASI

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de katıldığı toplu açılış töreni ve mitingiyle ilgili de konuştu. Programa vatandaşın katılımının düşük gösterilmeye çalışıldığını anımsatan Çopuroğlu, “Cumhurbaşkanımızın Kayseri ziyaretinde muhalefetin beklediği olmadı, meydanlar boş kalmadı. Meydanda toplanan vatandaşları uzak görüntülerle çekip kalabalık yokmuş gibi gösterme eylemleri vardı. Ancak Balıkesir mitingi ile alakalı bir tek cümleleri yoktu. Onlar yakın çekim fotoğraflardı. Kayseri’de teşkilat olarak güçlü olduğumuz belli. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Kayseri’ye iki kez geldi. Son geldiğinde 215 belediye başkanıyla bir otelde büyük bir toplantı yaptı. 215 belediye başkanı diyorum ancak otelde o kadar kişi var mıydı bilmiyorum. Bunların hepsi bir yana kendi Genel Başkanlarının söylediğini de söylüyorum; ‘Kayseri’de başarı yoksa sorun bizde’ dedi ve gitti. Biz Kayseri teşkilatı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yüksek hızlı trenle alakalı hayırlı olsun diyebilirlerdi” şeklinde konuştu.

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