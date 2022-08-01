Yeşilhisar'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi sıcaktan kavruldu. Termometreler 41 dereceyi gösterdi.

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  • 01.08.2022 18:21
  • Güncelleme: 01.08.2022 18:21
Yeşilhisar'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Kayseri’de de etkisini gösterdi. Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi tam anlamı ile sıcaktan kavruldu. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşların özelliklede yaşlıların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda sık sık uyarılar yapıldı.

1ha

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