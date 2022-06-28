Kayseri AFAD sel bölgesinde

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 19 araç ve çeşitli ekipmanlar ile birlikte toplam 31 personeli ile Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 28.06.2022 15:23
  • Güncelleme: 28.06.2022 15:58
Kayseri AFAD sel bölgesinde
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Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD); 19 araç ve çeşitli ekipmanlar ile birlikte toplam 31 personeli ile Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde çalışmalarını sürdürüyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katılmak amacıyla Kayseri AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 19 araç ve 31 personel görevlendirildi. Bölgelere ulaşan ekipler, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Rıfat Genç; "Batı, Orta ve Doğu Karadeniz illerinde meydana gelebilecek sel ve su taşkınlarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ’kırmızı uyarı’ neticesinde AFAD Başkanlığı; Afet ve Acil Durum Merkezi’ni faaliyete geçirmiş, çevre illerle birlikte olaya müdahale etmek amacıyla çeşitli görevlendirmeler yapmıştır. Bu çerçevede ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde iş makinası, müdahalede bulunacak arama kurtarma teknisyenleri, su altı ve su üstü arama özelliği bulunan teknik ve donanımlı personeller bölgeye görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmeler neticesinde ilimizden kamu kurumlarına ait 19 araç ve 31 personel şuan bölgede görev yapmaktadır. Müdahale faaliyetleri yerine getirilmektedir. Afet sırası, öncesi ve sonrası için bütün faaliyetler Türkiye Afet Planı çerçevede yürütülmektedir. Bölgeye giden iş makinaları, dere yataklarındaki taşkınlarla ilgili yönlendirmeleri, o bölgede oluşacak enkazlarla ilgili toparlamaları yapıyor. Arama kurtarma personelleri ise o bölgedeki vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızın görevlendirmesiyle de o bölgede vatandaşların zarar gören ev ve işyerlerine yardımlar yapılmaktadır" dedi.

İHA

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