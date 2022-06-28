ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi. Program çerçevesinde Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım Bölümlerinden toplam 450 öğrenci mezun oldu.

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  • 28.06.2022 14:47
  • Güncelleme: 28.06.2022 15:59
ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi. Program çerçevesinde Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım Bölümlerinden toplam 450 öğrenci mezun oldu.

Fakülte bahçesinde düzenlenen törene, Garnizon Komutanı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan ile öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’nin yükselen bir değeri olduğunu belirten Dekan Aslan, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin ERÜ’nin göz bebeği fakültelerinden birisi olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında ERÜ’nün Türkiye’nin güzide üniversitelerinden birisi olduğunu belirtti. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Türkiye’nin saygın ve önde gelen fakültelerinden birisi olduğunun altını çizen Rektör Çalış, “ Tüm Türkiye’de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin yeri tüm kurumlarımız ve sektörler tarafından çok iyi bilinmektedir. Biz Erciyes Üniversitesi olarak Havacılık ve Uzay Sanayi başta olmak üzere tüm ilgili sektörler ile yapmış olduğumuz protokoller ile öğrencilerimize gerek iş gerek de staj imkânlarında destek oluyoruz. Gerçekten öğrencilerimiz çok iyi bir eğitim alarak mezun oluyorlar. Sektörde öğrencilerimiz aranan mezunlardır. Bu durumda bizlere ayrıca gurur veriyor” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, “Eğitim hayatınız boyunca Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Sizlerde Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın” diye konuştu. Konuşmaların ardından okul birincisi Alperen Tan, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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İHA

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