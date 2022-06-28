Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya'nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata'dan 14 kişilik heyeti, 'Kardeş Şehir' ilişkileri çerçevesinde Kayseri'de ağırlayacak. Yatırımcılarla da bir araya gelecek olan heyet, 3 gün boyunca sanayi, ticaret ve kültür alanında geziler ve incelemeler yapacak.

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  • 28.06.2022 14:42
  • Güncelleme: 28.06.2022 15:59
Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya’nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata’dan 14 kişilik heyeti, ’Kardeş Şehir’ ilişkileri çerçevesinde Kayseri’de ağırlayacak. Yatırımcılarla da bir araya gelecek olan heyet, 3 gün boyunca sanayi, ticaret ve kültür alanında geziler ve incelemeler yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile farklı ülkelerin ilişkilerinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misrata’dan aralarında Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, iş insanlarının yer aldığı kalabalık bir heyeti ağırlayacak. Liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata’dan gelecek heyet, protokol çerçevesinde Kayseri ile kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştirecek. 29 Haziran Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret edecek heyet, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası’nı da ziyaret edecek, Serbest Bölge’de fabrikaları gezerek, yatırımcılarla bir araya gelip, fabrikalarda incelemelerde bulunacak.

3 gün boyunca Kayseri’yi keşfedecek olan Misrata heyeti, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi gezisinin yanı sıra, Kayseri Kalesi’ni, kütüphaneleri, müzeleri gezip, Seyyid Burhaneddin Türbesi’ni ziyaret edecek.

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İHA

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