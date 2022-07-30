Kayseri 112, kentin 13 ilçesinin nüfusundan fazla vakaya müdahale etti

Kayseri 112 ekipleri, 2022’nin ilk ayında 79 bin vakaya müdahale etti. Helikopter ambulansta 53 vakaya müdahale ederken, ekiplerin taşıdığı rakam, Kayseri’nin 13 ilçesinin nüfusundan daha fazla olması sağlık çalışanlarının çabasını gözler önüne serdi.

56 istasyon, 87 ambulans, 41 hekim ve 707 çalışanıyla vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan 112 ekipleri, 2022’nin ilk 6 ayında 79 bin vakaya müdahale etti. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Biçer, “Kayseri İl Servisi bünyesinde 56 istasyon 87 ambulans 41 hekim olmak üzere 707 değerli sağlık çalışanıyla hizmet vermekteyiz. 2022’nin ilk 6 ayında çağrı bazında toplam 85 bin 500 çağrı karşılandı. Çağrı karşılama oranımız yüzde 97 oranında. Yine 120 saniye reaksiyon oranımızsa 79 saniye olarak gerçekleşti. Bu çağrılardan toplam 79 bin vakaya hizmet verdik. Vakaların kentsel ve kırsal oranına baktığımızda; kentsel vakalara ulaşım oranımız ortalama 5 dakika, kırsal vakalarda ise 11 dakika olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Biçer, "Bünyemizde helikopter ambulans, 4 sedyeli ambulans, obez ambulansı ve yeni doğan ambulansı olmak üzere özellikli ambulanslarımızda mevcut. 2022’nin ilk 6 ayında helikopter ambulansla toplam 53 vakaya hizmet vermiş bulunuyoruz. Kayseri’deki yaşayan vatandaşlarımıza gerek ambulans şoförlerine duydukları saygı gerekse sağlık personellerine yardımcı olmaları sebebiyle teşekkürlerimiz iletiyorum” dedi.