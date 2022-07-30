Hukukçu Niyazi Ünalmış: “Sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda kişiye ait somut belgeler sunulmalıdır”

Hukukçu Niyazi Ünalmış ise konuyla ilgili, “Herhangi bir cinsel taciz, tehdit, hakaret ya da ısrarlı takip durumunda suçu işleyen kişilerle ilgili somut belgeler elde edilmelidir” dedi.

Sosyal medyanın yaygınlaşması birçok suçu da beraberinde getiriyor. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak kişileri rahatsız edenlerin tespiti için ise kimlik bilgilerine ulaşılabilecek somut belgeler elde edilmesi gerekiyor. Hukukçu Niyazi Ünalmış, “Sosyal medya üzerinden birçok suç işleniyor. Bize de çok farklı serzenişler geliyor. Örnek verecek olursak, çok fazla cinsel taciz, tehdit ve hakaret gibi suçlar işleniyor. Son dönemde de hayatımıza girmiş bir suç var; ısrarlı takip. Bu da sosyal medya üzerinden sıkça işleniyor. Şunu önerebiliriz; kendilerine karşı herhangi bir cinsel taciz, tehdit, hakaret ya da ısrarlı takip durumunda herhangi bir suç işlenme durumu olduğunda bu eylemi gerçekleştiren kişinin hesabını, hesapla ilgili kimlik bilgilerini tespit edecek verileri bir şekilde kayıt altına almalarını öneriyoruz” diye konuştu.

‘SUÇU İŞLEYEN KİŞİLERİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN SOMUT BELGELER GEREKİR’

Sosyal medya üzerinden suç işleyen kişilerin savcılık aşamasına gitmesinde somut belgeler ile hareket edildiğini ifade eden hukukçu Niyazi Ünalmış, “İş savcılık aşamasına geldiğinde, savcılık; taleplerimizin ya da kişilerin somutlaştırılmasını istiyor. Eğer biz kişileri ya da hesabı somutlaştıramazsak yani bunun kim olduğunu beyan edemezsek ve sahte bir hesap üzerinden şikayet yaparsak genelde bunlar sonuçsuz kalır” şeklinde konuştu.